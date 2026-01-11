レースクイーンでラウンドガールなどでも活躍する瀬名ひなのが１１日、自身のＸを更新。イベントでの盗撮被害を訴えた。９日から１１日まで、世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン２０２６」が開催。コンパニオンとして参加した瀬名は「下半身だけ撮られました。とても不快です。やめてください」と呼びかけた。同イベントではキャンペーンガールからの被害申告が続出し、ＳＮＳで話題に。レースクイーンでイベ