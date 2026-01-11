アーティスト・ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」より、シンガーソングライター・ふみのが11日、ついにデビューを迎えた。【動画】『No No Girls』出身ふみの、デビュー曲「favorite song」MV「NO LABEL ARTISTS」とは、2026年元旦にちゃんみながSNS上でセルフプロデュース型アーティストを所属させるレーベルとして設立を宣言したレーベル。HANAやちゃんみな自身が所属する「NO LABEL MUSIC」とは別レーベ