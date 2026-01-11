11日、阿蘇市の二十歳を祝う集いで 市長が得意のマジックで若者たちにエールを送りました。 マジックを披露したのは去年市長に就任した松嶋和子（まつしまかずこ）市長。 「みなさん頑張れば花が咲いてきます」（松嶋和子阿蘇市長） 阿蘇市の二十歳を祝う集いでは、前の市長が歌を歌うことで知られていましたが、実行委員会の要望を受けた松嶋市長は、マジックで若者たちの門出を祝いました。 「チョーすごいすご