落語家の林家木久彦が11日、自身のXを更新し、日本テレビ系『笑点』（毎週日曜後5：30）のアシスタント卒業を発表した。【写真】『笑点』アシスタント林家木久彦が卒業…集合ショット木久彦は「私事ですが本日放送の#笑点を以てアシスタント卒業となります」と報告。「小さいからあの曲が大好きで黄色いおじさんに惚れて噺家になったいわば原点のひとつ」「この4年間毎回の収録が社会科見学みたいに楽しい時間でした」と感