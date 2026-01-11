「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」（１１日、多摩川）野田部宏子（３５）＝福岡・１１２期・Ｂ１＝が２日目７Ｒで３カドから一気にまくり切り、３連単２万円の高配当を演出した。「向かい風でＳが分からなくて、前半が４コースだったので３カドに引いた」と強風対策が見事ハマったようだ。エンジンの仕上がりは「気圧が低いのでターン出口が重かった。スリットの足はいい人相手だと伸びないけど、普通ぐ