Image: 株式会社トライ・アングル こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。天気のいい日のドライブ。差し込む日差しが強くて、思わず目を細めてしまうことってありますよね。でも、普通のサングラスをかけると視界が暗くなりすぎて、せっかくのきれいな景色が楽しめない。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、アウトドア専用サングラス「AF-S203MC」です