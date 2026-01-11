将棋の「観る楽しみ」と「指す楽しみ」を体験してもらおうと、名古屋で1月11日、イベントが開かれました。名古屋駅のエスカ地下街で開かれたイベントには、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の爆豪勝己などを演じる声優で、アマ三段の岡本信彦さんがトークショーや、女流棋士と公開対局を行いました。岡本信彦さん：「将棋させるようになったらより楽しいですし、まずは『観られる』ようになったら楽