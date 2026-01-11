元TBSでフリーの山本里菜アナウンサー(31)が10日、自身のインスタグラムを更新し、フジテレビ・杉原千尋アナ(30)の結婚を祝福した。 【写真】顔が近いっ！幸せ＆尊さしかない2ショット 「Happy Wedding結婚おめでとう」とコメントして2ショットを掲載。「幸せそうなお顔見て私まで幸せな気持ちになったよ！えへへへへ」と喜びのおすそ分けを受けたことを伝えた。 2人は2025年6月に放送された、フジテレビ系