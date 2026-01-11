積雪した石川県輪島市内の駐車場＝11日午後強い冬型の気圧配置により12日にかけて大荒れの天気になるとして、気象庁は11日、北日本から西日本で暴風や暴風雪、高波に警戒を呼びかけた。この地域では大雪となっている所がある。12日午後6時までの24時間予想降雪量はいずれも多い所で、東北80センチ、北陸、東海70センチ、関東甲信60センチ、北海道、近畿50センチ、中国30センチ。気象庁によると、気圧の谷が日本海から東日本の