サッカースペイン代表が今年のＷ杯キャンプ地にテネシー州チャッタヌーガのテネシー大学の施設を使用することになった。スペインのスポーツ紙、アスが伝えている。組み合わせ抽選会の結果、グループリーグの２試合をアトランタで戦うことになったための変更。それまではシカゴを候補地としていた。チャッタヌーガはジョージア州の北側に面しておりアトランタまで１９０キロと車で２時間弱の移動距離にある。スポーツ施設は７ヘ