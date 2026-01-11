京都で行われた都道府県対抗女子駅伝。1区では、長野の田畑陽菜選手が、高校生ではこの区間7年ぶりとなる区間賞の走りでトップに立ちました。続く2区では、兵庫代表で1500メートルや5000メートルの日本記録を持つ田中希実選手が14人を抜き、兵庫を16位から2位へと押し上げました。そしてレースは最終9区、兵庫と大阪の一騎打ちとなりますが、大阪がアンカー勝負を制しました。一時は1分以上あった差を逆転した大阪が、3年ぶり5度目