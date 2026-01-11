東海地方は、今夜からあすにかけて岐阜県や愛知県を中心に、大雪のおそれがあり、気象台が交通の乱れなどに警戒を呼びかけています。 【写真を見る】【大雪情報】東海地方 12日にかけて大雪のおそれ 岐阜県の平地や愛知県でも 交通の乱れに警戒 上空の寒気の影響で、岐阜県高山市では、午前中から断続的に雪が降り、午後5時の積雪は、高山市で8センチ、白川村で40センチを観測しています。午後６時現在、岐阜県高山市と、郡上市