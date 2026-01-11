県内は山沿いを中心に12日夕方にかけて大雪となり、海上は昼前にかけて大しけとなるところがある見込みです。 気象台は交通障害などに注意・警戒を呼びかけています。 県内は大気の状態が不安定になっていて、昼過ぎから、ところどころで雪の降り方が強まっています。このあと12日夕方にかけて山沿いを中心に大雪となる見込みです。 12日午後6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで、平地で30センチ、山沿いで70セ