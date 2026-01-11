あすは成人の日です。新潟市では「二十歳のつどい」が開催されました。 荒天の中、新潟市の朱鷺メッセで開かれた「二十歳の集い」には今年度二十歳を迎える約4100人が参加しました。 振袖やスーツ、袴に身を包んだ参加者たちは友人との再会を喜び写真を撮るなどして楽しみました。 ■「うれしいです！」 ■「亡くなった祖父の友人が僕のために(袴を)着付けてくれました。この袴に似合った大人になれるように頑張って