新春恒例の名古屋市消防局の出初式が1月11日に行われ、巨大地震に備えた訓練の様子などが公開されました。名古屋港ガーデンふ頭で行われた名古屋市の出初式には、消防隊員らおよそ1500人が参加しました。消防車両もお披露目され、広沢市長を乗せたベンツのはしご車は、58年前に引退していますが、およそ10年かけて修復され、注目を集めていました。また、南海トラフ巨大地震を想定した訓練も公開され、倒壊した建物