小泉防衛大臣が、陸上自衛隊のパラシュート降下を想定した訓練に参加しました。【映像】11mの高さから飛び出す小泉大臣（実際の映像）小泉防衛大臣「自衛隊員の訓練をいつも見ている私からすれば、こんなものぐらいなんともない！と言いたいところですが、なかなかですよ。今年日本を取り巻く環境は大変厳しいものがありますが、自衛隊員、そしてそのご家族一人ひとりを守り抜く、その決意で共に頑張ろうじゃありませんか。行き