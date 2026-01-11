大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）、伯桜鵬改め伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）が新たなしこ名で初勝利を挙げた。小結王鵬（２５＝大嶽）の寄りを土俵際で懸命に残すと、上手投げで逆転勝ち。白星発進を決めた取組後は「内容は良くなかったかもしれないけど、師匠（元横綱照ノ富士の伊勢ヶ浜親方）に『稽古場から力を抜かないように』と言われてやってきたことがつながった。勝てたことはうれしい」と振り返った。場