俳優パク・ソジュンと女優ウォン・ジアンが、ドラマ『明日はきっと』の視聴者に最後の挨拶をした。JTBCの週末ドラマ『明日はきっと』の最終話を控え、パク・ソジュン（イ・ギョンド役）とウォン・ジアン（ソ・ジウ役）が感想を公開し、物惜しさを落ち着かせている。【写真】パク・ソジュン、ウォン・ジアンをおんぶまず、長い時間が経っても変わらず1人の女性を守るイ・ギョンドとして、愛の喜怒哀楽を見せたパク・ソジュンは、「