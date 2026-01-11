伊勢崎オートのG1「第49回シルクカップ」は4日目を終えた。昨年末の川口SGスーパースターで優出2着と好走した金子大輔（45＝浜松）。迎えた今シリーズは、まさかの初日1Rスタートだった。「どこのレースに組まれるか分からない勝ち上がり方式だけど、自分が1Rとは思っていなかった」。それでも優勝戦までたどり着いた。快勝した準決10Rの試走タイムは3秒33。同2着の中村雅人が「（金子）大輔は良くなかったと思う」と説明す