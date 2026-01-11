言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、暮らしに関連する言葉、そして知的なゲームまで、幅広いキーワードが集まりました。すべて「頭」に入る2文字を意識して、正解を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かえ□□あと□□きり□□しょうぎ答えを見る↓↓↓↓↓正解：つめ正解は「つめ」でした。▼解説それぞれの言葉に