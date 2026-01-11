全国都道府県対抗女子駅伝が京都府で行われ、群馬は６位でフィニッシュし２０２０年以来、６年ぶりの入賞となりました。 全国都道府県対抗女子駅伝は中学生から社会人まで９人のランナーが４２．１９５キロをたすきでつなぎます。 群馬は１区、１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ健大高崎出身で三井住友海上の不破聖衣来が２３位で２区にたすきを渡します。 その後、８区まで、１７位から２０位の間で推移し、