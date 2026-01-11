伊勢崎市で新春恒例の「いせさき初市」が行われ、名物の上州焼き饅祭は福を求める多くの人で賑わいました。 伊勢崎市本町の伊勢崎神社で毎年１月１１日に行なわれる「いせさき初市」。例年、無病息災を願って饅頭を奉納する上州焼き饅祭を執り行っています。 直径５５センチ、通常サイズの３００個分の大きさの巨大な饅頭に年男・年女の４人が「笑」や「勝」など、ことしへの願いをこめた漢字を書いていきます。竹串を刺した饅頭