高崎市の商業施設でパラスポーツの体験会が開かれ、訪れた親子連れなどが競技用の車いすに触れました。 イオンモール高崎で開かれたイベントは、スポーツを通じて共生社会の実現に取り組もうと県が企画したものです。 会場では、２０２９年に開催される「湯けむり全スポぐんま」のグッズが配布されたほか競技用車いすの試乗会が行われました。競技用の車いすは初めて乗る人でも操作がしやすく小回りが利くのが