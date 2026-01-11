昨季にJ３を制した栃木シティが１月11日、ダヴィド・モーベルグが完全移籍で加入すると発表した。モーベルグは現在31歳で、スウェーデン代表歴を持つ左利きのアタッカー。2022年から１年半、浦和レッズでプレーしており、２年半ぶりのJリーグ復帰となる。直近は母国のノルシェーピンに所属していた。2022年にJ１で８ゴールを挙げた元浦和10番の加入を受け、SNS上は大盛り上がりだ。次のような声が続々と寄せられている。