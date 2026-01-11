東海3県は12日にかけ、岐阜県の山地を中心に大雪となる見込みで、愛知県の平地でも積雪の可能性があります。東海3県は強い冬型の気圧配置で、上空に強い寒気が流れ込み、岐阜県では12日明け方にかけて山地を中心に大雪となる見込みです。12日午後6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで岐阜県の山地で70センチ、平地で40センチ、愛知県の平地で8センチなどと予想されています。11日午後6時時点で、岐阜県の高