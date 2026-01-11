冬型の気圧配置が強まり、北日本や日本海側を中心に大雪や猛ふぶきのおそれがある影響で、11日の空の便に欠航や遅延などが出ています。日本航空は、午後4時現在、天候の影響で、札幌丘珠・出雲・鹿児島などを発着する45便が欠航し、1183人に影響が出るということです。一方、全日空は午後6時現在、稚内・小松・能登・鳥取などを発着する43便が欠航となっていて、およそ2800人に影響が出る見込みです。また、12日朝も鳥取、富山など