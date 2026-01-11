お笑いコンビのオール阪神・巨人が１１日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで、５カ所を巡る結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の東京公演を開催。漫才やトークコーナーなどで爆笑をさらい、自らの節目を盛大に自己祝福した。終盤、オール巨人と同期の明石家さんまが、２人のお祝いのためサプライズで駆けつけた。さんまは登場するや、プレゼントとして「おむつ」を贈呈。巨人は「これは必要やわ…！」と思わずうなずい