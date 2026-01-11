昭和の正月を彩った定番曲芸の復活に、ＳＮＳには歓喜の声が相次いだ。１１日放送の日本テレビ系「笑点」で、企画「笑点６０周年もう１度見たい懐かし演芸」をオンエア。今は亡き海老一染之助・染太郎さんによる太神楽が、４０年前のモノクロ映像で流された。「おめでとうございま〜す！！」のかけ声に合わせて、和傘の上で金の輪などをクルクルと回す曲芸を、林家たい平は「小さい頃から見ていて、いつも元気をもらってい