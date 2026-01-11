今年の初日の出の画像です。初日の出とともに届くのが“年賀状”。この時期ですと、寒中お見舞いになるんですが、いつからいつまでが“寒中お見舞い”の時期だと思います？年賀状は元日から松の内までに届けるのが決まりで、寒中お見舞いは松の内明けから立春までです。この時、余った年賀状を使うのはNGです。喪中の時や年賀状を出せなかった時に出すものですが、実は立春を過ぎてからも余寒見舞いというものがあり、2月末ごろま