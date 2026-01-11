俳優の松田龍平（42）が、1月8日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。1989年に40歳の若さでこの世を去った父・松田優作さんの年齢を超えた現在の心境と、影響を受けた“役者観”について明かした。【映像】番組中にタバコを吸う松田優作さん（1980年、当時30歳）優作さんが亡くなった時、松田はわずか6歳だった。自身が42歳となり、父が亡くなった40歳という年齢を追い越した心境について、「父親の歳に近づくにつ