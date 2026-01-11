● 数千万円、あるいは億単位のフェラーリを所有する人物が、たった数千円の駐車場代を出し渋る。この話を聞いて、あなたはどう感じるだろうか。一般的な感覚でいえば、「そこまでお金があるなら、気持ちよく払えばいいのに」「たった数千円くらいなのになぜケチるのか」と思ってしまうだろう。あるいは、「金持ちほどケチだ」という、半ば定番の結論に落ち着きたくなるかもしれない。だが、その瞬間に「ケチ」というラベルで思考