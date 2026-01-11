◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）ＪＲＡから前売り最終オッズが１１日、発表された。単勝人気は上位４頭が拮抗（きっこう）している状態だ。１番人気は（１）アルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）で４・３倍。新馬勝ち直後ながらも厚い支持を集めた。２番人気は良血馬の（１１）バルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）で５・１倍で、３