元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏（４９）が１１日、ＮＡＣＫ５「松岡昌宏の彩り埼先端」に出演。４９歳の誕生日を迎えたことを伝えた。松岡はこの日、４９歳の誕生日を迎えた。ラジオが始まると「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙＴｏＭｅ〜♪」とご機嫌に自分でバースデーソングを歌唱した。また、松岡は「『自分の好きな数字、何ですか？』って言われたら９が好きなんですね。株が好きなんで。それと１月１１日なんで、１が好き。