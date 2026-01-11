◆バスケットボール女子皇后杯全日本選手権最終日（１１日、東京・代々木第一体育館）決勝が行われ、ＥＮＥＯＳが７６―６２でデンソーを下し、３大会ぶり２８度目の優勝を飾った。今季限りでの引退を表明している２１年東京五輪、２４年パリ五輪代表の宮崎早織は１６得点、７アシストと躍動。優勝が決まるとティム・ルイス・ヘッドコーチと抱き合い、大粒の涙を流した。「本当に本当にうれしいです。もどかしかったシーズ