任期満了に伴う枕崎市長選挙が11日に告示され、現職と新人のあわせて2人が立候補しました。 枕崎市長選挙に立候補したのは、届け出順に、 ▼新人で元枕崎市議会議長の永野慶一郎さん(54) ▼現職で3期目を目指す前田祝成さん(61) の2人で、いずれも無所属です。 （永野慶一郎候補（54）無・新）「ずっとずっと皆様に寄り添って、皆様の意見を聞きながら、このまちがどうやったらよくなっていくか、皆様の意見を取り入れて、