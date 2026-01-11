あすの成人の日を前に、鹿児島市で11日、「はたちの集い」が開かれ、およそ3000人が人生の節目を迎えました。 （参加者代表・犬童恋音さん）「いつも見守ってくれている桜島のように、ダイナミックに成長し続けます」 鹿児島市では11日、「はたちの集い」が開かれ、今年度20歳を迎えるおよそ3000人が集まりました。 会場の外では新成人らが記念写真を撮るなどして、久々の再会を喜びあっていました。 （福岡大学に通う大学生）