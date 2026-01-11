2025年ネーミングライツ問題で揺れたプロ野球「くふうハヤテ」が11日新入団会見を開き、今シーズンは「ハヤテベンチャーズ静岡」の名称で戦うことを明らかにしました。16人の選手がチームに加入し3年目のシーズンをむかえるくふうハヤテ。会見冒頭、池田球団社長がネーミングライツ問題に触れ改めて謝罪し、2026年シーズンは「ハヤテベンチャーズ静岡」で戦うと表明しました。注