９日、「片想い」を仕上げるロシア・ハバロフスク第２チームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月11日】中国黒竜江省ハルビン市で9日、第28回ハルビン国際雪像彫刻コンテストが4日間の会期を終えた。13カ国から25チームが参加し、ロシア・ハバロフスク第2チームの「片想い」が1等賞に選ばれた。９日、「牛を従える者」（３等賞）を仕上げるモンゴルチームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王建威