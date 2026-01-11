新年恒例の「名古屋市消防出初め式」が行われ、日本で最も古い「はしご車」がお披露目されました。 【写真を見る】日本で最も古い「はしご車」90年前に購入のベンツ車が半世紀ぶりお披露目名古屋市消防出初め式 名古屋市の広沢市長を乗せて登場したのは、国内で唯一現存する「メルセデス・ベンツ機械式はしご車」です。 およそ90年前に名古屋市がドイツから輸入し、1968年に役目を終えた後は教材として保管されていましたが、