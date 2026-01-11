この記事をまとめると ■東京オートサロン2026が1月9日（金）より開幕した ■イギリスが誇るスポーツカーブランド「ロータス」がブースを出展 ■ジム・クラークが手掛けた傑作F1マシンと並んで限定車のエミーラが展示されている 伝説のマシンと同じカラーリングをまとった限定車現る ブリティッシュ・レーシング・グリーンに、ノーズからイエローのセンターストライプ。シンプルなプレゼンテーションだからこそ、東京オートサロ