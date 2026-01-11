東京・板橋区のアパートで火事があり、1人の遺体が見つかりました。11日午前9時ごろ、板橋区前野町のアパートから「煙が出ている」と通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、火元とみられる2階の一室から1人の遺体が見つかりました。この部屋に住む40代の男性と連絡が取れておらず、警視庁が確認を急いでいます。