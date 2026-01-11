デンソー―ENEOS第1クオーター、攻め込むENEOS・宮崎（左）＝国立代々木競技場バスケットボール女子の第92回皇后杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）ファイナルラウンドは11日、東京・国立代々木競技場で決勝が行われ、ENEOSがデンソーに76―62で勝ち、3大会ぶり28度目の優勝を果たした。ENEOSは前半、馬瓜を中心に攻めて40―28とリード。第3クオーターに猛追を許して追い付かれたが、最終クオ