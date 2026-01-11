太平洋戦争の激戦地となった硫黄島での遺骨収集について語る戦争遺児の吉沢登志江さん＝11日午後、東京都千代田区日本遺族会は11日、太平洋戦争の激戦地・硫黄島で遺骨収集に参加した戦争遺児による講話会を東京都千代田区で開いた。入り口付近に焼かれた跡が残る島内の壕の階段で、両手を上に伸ばした状態の遺骨を見たという吉沢登志江さん（83）＝茨城県石岡市＝は「逃げきれず助けを求めたのだろうか。言葉では言い尽くせない