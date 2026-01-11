埼玉・熊谷市の河川敷で火災が発生し、11日午後5時50分現在も消火活動が続いています。黒い煙と炎が広い範囲で立ち上っています。11日午後1時半ごろ、熊谷市見晴町の荒川の河川敷で、「煙が見える」と通報がありました。現在も延焼中で鎮火のめども立っておらず、消火活動が続けられています。出火当時、現場の河川敷では風が強く吹いていたということです。