フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が10日にインスタグラムを更新。警視庁のイメージキャラクターとして制服姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】制服姿の本田紗来とマスコットの密着2ショット（2枚）本田が投稿したのは警察官の制服を着た本田と警視庁マスコットキャラクター・ピーポくんの2ショット。投稿の中で本田は「この度、2026年度 ｢警視庁110番イメージキャラクター｣を務めさせていただ