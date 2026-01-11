元モーニング娘。の後藤真希の弟で千葉県八街市議の後藤祐樹の長女、女性アイドルグループ「ukka」のメンバー・芹澤もあが10日までにインスタグラムを更新。冬コーデのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】芹澤もあ、全身ショットで生脚披露（3枚）芹澤が「冬はふわふわがすき！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ファーコートを着た彼女の姿が収められていて、コートの裾からは