女優の比嘉愛未が10日までにインスタグラムを更新。背中があらわになったシースルードレス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】比嘉愛未、美麗シースルードレスの全身ショット（2枚）比嘉が「#仕事始め」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、背中があらわになったシースルードレスを着た彼女の姿が複数収められている。「今年もどんな経験や出会いがあるかな」とつづる彼女が見せたドレス姿に、