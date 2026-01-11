元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が10日にインスタグラムを更新。赤いトップスと黒いロングスカートのソロショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】森香澄、カメラに向けてダブルピース（ほか2枚）森が「最近はやっと朝活を始めました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、フリルがあしらわれた赤いタイトなトップスと、黒のタイトなロングスカートをまとった彼女がカメラに向け