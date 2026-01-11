新春の京都で存在感を放ったレジェンドの手綱さばきに、ＳＮＳ上では感嘆の声が続出している。１月１１日の京都１１Ｒ・淀短距離Ｓ（４歳上オープン・リステッド、芝１２００メートル）は、単勝１番人気のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）が豪快に差し切り勝利。武豊騎手が騎乗し、１１番手を追走、直線は残り２００メートル手前で右ムチを一発振るい、矢のような末脚を引き出し、ゴール前で首差で抜