Mrs. GREEN APPLEがフェーズ3最初の新曲として1月12日（月祝）にリリースする「lulu.」が、1月16日(金)より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期 オープニングテーマであることが発表された。この発表に際して、大森元貴(Vo,G)が寄せたコメントも公開。また、発表と同時に「lulu.」の一部音源の解禁となる『葬送のフリーレン』最新PVも公開されている。◆◆◆■大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）コメン